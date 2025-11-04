Haberler

Oğuzhan Koç'un 'Bugün Güzel' Filmi 12 Aralık'ta Vizyona Girmeye Hazırlanıyor

Oğuzhan Koç'un 'Bugün Güzel' Filmi 12 Aralık'ta Vizyona Girmeye Hazırlanıyor
'Bugün Güzel' adlı film, Oğuzhan Koç'un hikayesini yazıp başrolünü üstlendiği bir yapım. Film, sağlıklı yaşam uzmanı Ali'nin dönüşüm hikayesini mizah ve duyguyla işliyor. 12 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un hem hikayesini yazdığı hem de başrolünü canlandırdığı "Bugün Güzel" filmi, 12 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını TAFF Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mali Ergin otururken, senaryoyu Aksel Bonfil kaleme aldı.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen filmin basın toplantısında konuşan Oğuzhan Koç, keyifli bir film yaptıklarını ve çekimlerin bir ay önce bittiğini söyledi.

"Tatlı bir film yaptığımızı düşünüyoruz"

Koç, filmin kurgu sürecine de dahil olduğunu belirterek, "Çok güzel duygular taşıyan, tatlı bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Umarım izleyenler de beğenir." dedi.

Filmde "Ali" isminde sağlıklı yaşam uzmanını canlandırdığını dile getiren Koç, "Ali, hayatta enteresan küçük mutsuzluklarını kafasında çok büyütüyor. Sonra etrafında gelişen olaylarla, tanıştıkları insanlarla, biraz hayata bakışı değişiyor. Bu anlamda komik, duygusal ve gerçek bir film yaptık." ifadelerini kullandı.

İlk kez bir filmin hikayesini yazdığını ve bu yüzden filmin kurgusu ve müziğinde de titiz bir çalışma yürüttüğünü aktaran Oğuzhan Koç, filmin müziklerini ise Çağrı Telkıvıran'ın hazırladığını belirtti.

Çekimler İstanbul'da tamamlandı

Oyuncu Ayça Ayşin Turan da filmde "Güneş" isimli bir hemşireyi canlandırdığını söyleyerek, "Oğuzhan'ın karakterinin tam tersine hayatın küçük mutsuzluklarını asla kafaya takmayan, hayata pozitif bakan bir karakter. Çekimlerimiz de İstanbul'daydı güzel ve keyifli geçti." diye konuştu.

Oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı İbrahim Selim, filmde arkadaşlık hikayesi üzerinden bir şeyler anlattıklarını belirterek, izleyicilerin filmi seveceklerini söyledi.

Toplantıya ayrıca oyuncu Neslihan Arslan ve Buçe Buse Kahraman da katıldı.

"Bugün Güzel" filmi kontrollü, düzenli ve her zaman başkalarına iyi gelmeye çalışan, sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı Ali Candemir'in, hayatına ansızın düşen bir teşhisin ardından yaşadığı dönüşüm hikayesini, mizah ve duyguyu iç içe geçirerek beyazperdeye taşıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com
