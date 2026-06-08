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"2025 Oğuz Tansel Şiir Ödülü" Nilay Özer'e verildi

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Bilkent Üniversitesi bünyesindeki Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2025 yılı Oğuz Tansel Şiir Ödülü’nü Nilay Özer’in 'Yüzü Kelebeklerle Örtülü' adlı eserine layık gördü. Jüri, eserin özgün imge dünyası ve benlik arkeolojisi yaklaşımını ödül gerekçesi olarak açıkladı. Ayrıca Mert Tutucu’nun 'Apokrif İnciler' adlı eseri övgüye değer bulundu. Ödül töreni eylül ayında yapılacak.

Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezince, bu yılki Oğuz Tansel Şiir Ödülü, Nilay Özer'in "Yüzü Kelebeklerle Örtülü" adlı eserine verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, edebiyatçı, eğitmen ve halk bilimci, şair Oğuz Tansel (1915-1994) anısına her yıl dönüşümlü olarak "çocuk edebiyatı", "halk bilimi" ve "şiir" dallarında ödüller veriliyor.

2025 Oğuz Tansel Şiir Ödülü'nün Nilay Özer'in Yüzü Kelebeklerle Örtülü adlı eserine verilmesi kararlaştırıldı.

Jüri, Özer'in bu kitabıyla, insanın parçalı ve dağınık varoluşunu özgün bir imge dünyasıyla yeniden kurmadaki başarısı, şiiri mesafeli bir metin üretiminden çıkarıp, kırılganlıkların ve saklı yaşantıların izini süren bir "benlik arkeolojisine" dönüştürmesini ödülün gerekçesi olarak gösterdi.

Öte yandan, Oğuz Tansel Şiir Ödülü jürisi, Mert Tutucu'nun tarih, siyaset ve sokağın dilini özgün bir şiir üslubuyla ustaca harmanlayarak kimlik, öteki sorunlarını işlediği avangart eseri "Apokrif İnciler"i övgüye değer buldu.

Ödül töreni, eylül ayında Bilkent Üniversitesi'nde yapılacak.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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