'Oğuz Fenomeni: Ulu Bozkır'dan Anadolu'ya' sergisi İstanbul'da açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Kızılorda Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla düzenlenen "Oğuz Fenomeni: Ulu Bozkır'dan Anadolu'ya" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Serginin açılış törenine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve Kazakistan Cumhuriyeti Kızılorda Valiliği Kültür Dairesi Müdürü Zhanmurat Seilov katıldı.

İnceciköz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sergi kapsamında 290 eserin Kazakistan'dan getirildiğini belirterek, farklı dönemlere ait eserlerin Oğuz uygarlığının zengin tarihine dair bütüncül bir bakış sunduğunu söyledi.

Serginin yalnızca arkeolojik buluntuların sergilendiği bir alan olmadığına işaret eden İnceciköz, "Bu sergi, aynı zamanda bir medeniyetin çok katmanlı yapısını, maddi ve manevi unsurlarıyla birlikte anlatan güçlü bir anlatıdır." dedi.

Birol İnceciköz, serginin dikkat çekici özelliklerinden birinin Oğuz toplumunun sadece konar-göçer unsurlarını değil, aynı zamanda yerleşik hayatını da ortaya koyması olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sergi, yalnızca akademik çevrelere değil, Orta Çağ göçebe ve yerleşik uygarlıklarının tarihine ilgi duyan tüm ziyaretçilere hitap eden önemli bir kültür köprüsüdür. Aynı zamanda Türk dünyasının ortak mirasını görünür kılan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren kıymetli bir girişimdir."

Kazakistan Cumhuriyeti Kızılorda Valiliği Kültür Dairesi Müdürü Zhanmurat Seilov ise serginin yalnızca geçmişe bir saygı duruşu olmadığını vurgulayarak, "Bu sergi, milli kimliğimizi daha derinlemesine anlamaya yönelik önemli bir adımdır. Atalarımızın mirasını yüceltmek, geleceğe karşı sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Bozkır medeniyetinin ruhu, her zaman bilincimizde ve kalbimizde yaşamaya devam etmelidir." ifadesini kullandı.

Açılış töreni, Malika Aldamjarova, Marat Sügirbay ve Togzhan Ötenova'nın müzik dinletisi ile sona erdi.

Oğuz uygarlığının tarihi ve kültürel mirasını bütüncül bir bakış açısıyla sunmayı amaçlayan "Oğuz Fenomeni: Ulu Bozkır'dan Anadolu'ya" sergisi, 30 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.