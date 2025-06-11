Adana'da evlat vahşeti: Annesini defalarca bıçaklayıp öldürdü

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, kebapçıda çalışan 44 yaşındaki Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud, oğlu Ali B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44), iş yerine gelen oğlu Ali B'nin (24) bıçaklı saldırısına uğradı.
Annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan Ali B, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli Ali B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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