Oğul tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi'ndeki evde, A.G. ile oğlu S.G. (16) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G'nin bıçakla babasını yaraladığı öne sürüldü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.