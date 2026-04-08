Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Samsun'da yer alan bir ilkokulda ders sırasında sınıfı basan veli, öğretmene fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu. Dehşet anlarına tanıklık eden öğrencilerden bazılarının korkup ağladığı görüldü. Veli hakkında şikayetçi olan öğretmen, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle tayin talebinde bulundu. Saldırgan velinin ise çeşitli suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

  • Samsun'un İlkadım ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu'nda 6 Nisan Pazartesi günü bir öğrenci velisi ders sırasında sınıfa girerek öğretmene sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.
  • Saldırı sonrası öğretmen şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.
  • Öğretmen, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle başka bir okula görevlendirme veya tayin talebinde bulundu.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir ilkokulda görev yapan öğretmen, ders sırasında sınıfa giren bir velinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldı.

DERS SIRASINDA SINIFI BASTI

Olay, 6 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde İlkadım Mustafa Kemal İlkokulu’nda yaşandı. 20 yıllık sınıf öğretmeni S.Y.Ş., ders işlediği sırada öğrenci velisi Kardelen K.’nin sınıfa girmesiyle saldırıya uğradı. Veli, öğretmene yönelik hakaret ve tehditlerde ve ardından fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Okuldaki diğer öğretmenler araya girerek olayın büyümesini engelledi.

"ÇOCUĞUMUN SINIFINI DEĞİŞTİRİN" İSTEĞİ

İddiaya göre olay, bir öğrencinin devamsızlık yapması ve okula gitmek istememesi üzerine başladı. Çocuğun durumundan öğretmeni sorumlu tutan veli, çocuğunun sınıfının değiştirilmesini talep ederek terör estirdi. Veli çocukların derste olduğu bir anda sınıfı basarak öğretmenin üzerine yürüdü. 

ÖĞRENCİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Saldırıya tanıklık eden üçüncü sınıf öğrencileri büyük panik yaşadı. Bazı öğrencilerin korkudan ağladığı anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından öğretmenler, öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre; saldırı sonrası öğretmen S.Y.Ş., karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli veli hakkında işlem başlatıldı. Velinin daha önce de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

ÖĞRETMEN TAYİN İSTEDİ

Yaşanan olaydan psikolojik olarak etkilenen öğretmenin 5 gün rapor aldığı ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle başka bir okula görevlendirme ya da tayin talebinde bulunduğu belirtildi. 

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Makarnacı olduğu kesin çünkü ceza yok

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

yokputçuymuş

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Güvenlikçi yok mu oralarda. Okula rahatlıkla giriliyor mu ?

Haber YorumlarıAyhan Tenik:

daha önceki suç kayıtlarından ceza almazsa cesaretlenip herşeyi yapma hakkı görür kendinde. Siz ilk suçta verin cezayı bakın sonra yapabiliyormu

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

suç ceza. adalet sistem. Türkiye Cumhuriyetine nasıl geldi? bilgin var mı? Ceza sistemini kim yazmış mesela hiç merak edip araştırdın mı? Binlerce yıllık türk tarihinde onlarca devlet beylik İmparatoırluklarımız var. Hiç sordun mu kendine biz salakmıyız? onca devlet kurmuşuz niye kendi kanunlarımızı yazmadıkta İsviçre anasasını getirdik deyu?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

