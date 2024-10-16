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Öğretmen Şura Özçelik Depremde Öğrencisini Kurtardı

Öğretmen Şura Özçelik Depremde Öğrencisini Kurtardı
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Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, özel eğitim öğretmeni Şura Özçelik, öğrencisini kucağına alarak güvenli bir bölgeye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MALATYA'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Arapgir ilçesinde görev yapan öğretmen Şura Özçelik, özel gereksinimli öğrencisini kucağına alıp, güvenli bölgeye götürdü. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem kentin birçok ilçesinde de etkili şekilde hissedildi. Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu'nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik, öğrencisi A.K.'yı kucağında taşıyarak, güvenli alana tahliye etti. O anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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