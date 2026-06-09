Eğitim İş'ten Irmak Koparan Açıklaması: Öğretmenler Her Türlü Şiddetin Kıskacında

(ANKARA) - Eğitim İş Genel Merkezi, Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Koparan'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Sendika, Koparan'ın ölümüne giden sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Eğitim İş Genel Merkezi, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Koparan'ın ölümünün ardından açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan 24 yaşındaki gencecik meslektaşımız Irmak Koparan'ın ölüm haberi, tüm eğitim camiasını derinden sarsmıştır. Gencecik bir öğretmenin hayattan kopuşu; sistematik mobbingin, fiziksel boyutlara ulaşan şiddetin, öğretmenin yıllardır içine itildiği derin psikolojik ve ekonomik bunalımın bir sonucudur. Bu acı kayıp, öğretmeni değersizleştiren ve yalnızlığa mahküm eden politikaların bir eseri olarak tarihteki yerini alacaktır. Bugün eğitim emekçileri; giderek ağırlaşan geçim derdiyle ekonomik, okulları sarmalayan şiddet ve can güvenliğini tehdit eden saldırılarla fiziksel, liyakatsiz yönetici kadrolarının baskı ve mobbing uygulamalarıyla da psikolojik şiddet görmekte, her türlü şiddetin kıskacında meslek onurunu korumaya çalışmaktadır."

Eğitim-İş olarak soruyoruz: Öğretmenleri yoksulluğa, güvencesizliğe ve ölüme mahküm eden bu düzenin değişmesi için daha kaç meslektaşımızın hayattan kopması gerekiyor? 24 yaşında hayattan koparılan öğretmenimiz Irmak Koparan'a rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Henüz ömrünün ve mesleğinin baharında olan Irmak öğretmenimizi ölüme sürükleyen sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması, makamını gencecik öğretmenlerin üzerinde bir güç aracı olarak kullananların adalet önünde hesap vermesi için adli ve idari sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA