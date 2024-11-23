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Öğretmen Fatma Süter'den Depremzede Çocuklar İçin Eğitici Kitap

Öğretmen Fatma Süter'den Depremzede Çocuklar İçin Eğitici Kitap
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Antalya'da anaokulu öğretmeni Fatma Süter, depremzede çocukların eğitimi için gelirini bağışlayacağı 'Sevgi Paylaştıkça Çoğalır' isimli bir kitap yazdı. Kitap, çocukların depreme dair bilinçlenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Antalya'da anaokulu öğretmeni ve müdürü Fatma Süter, hazırladığı 6 Şubat depremlerini anlatan "Sevgi Paylaştıkça Çoğalır" isimli eğitici kitabından elde edeceği geliri depremzede çocukların eğitimi için bağışlayacak.

İçeriğini anasınıfı öğrencileriyle, kitabın seslendirmesini de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, eski İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Eski Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile yapan Süter, gelirini bağışlayacağı kitabıyla deprem konusunda çocukları bilinçlendirmeyi de hedefliyor.

Süter, yaptığı açıklamada, kitabının okul öncesi, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun olduğunu söyledi.

Kitapta deprem gerçeğini ele aldıklarını belirten Süter, "Depremi çocukların anlayacağı şekilde anlatmaya çalıştık. Küçük bir kedi olan Nazlı karakterinin yardımıyla depremi ve depremden sonra ne yapılması gerektiğini anlattık." ifadelerini kullandı.

Süter, 6 Şubat depremlerinde öğrencileriyle bölgeye yardım tırları da gönderdiklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Yazdığımız kitabın gelirini deprem bölgesinde eğitim gören çocuklar yararına bağışlayalım diye düşündük. Yardıma ihtiyacı olan okullar ve öğrenciler tespit edilecek. Her kitap satıldığında gelirini öğrencilere bağışlayacağız. Kitap yazma projesiyle öğrencilerimize de okuma sevgisinin yanında kitap nasıl oluşur, aşamaları nelerdir, nasıl yazar olunur, yazar olurken nelere dikkat edilir, en önemlisi kitapları nasıl koruruz bilincini de kazandırdık. Evde kitaplığı, kitap köşesi bulunmayan öğrencimiz kalmadı. Evde aileleriyle okuma saatleri planladık ve bu alışkanlığı öğrencilere katmaya çalıştık."

Süter, daha önce de öğrencileriyle "Anne Kokulu Kurabiye", "Masal Tadında Bir Bayram", "Akide Şekeri" isimli eğitici kitaplar hazırladı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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