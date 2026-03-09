Öğretmen dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir öğretmen, yurt dışında yaşayan tanıdığını sahte tapuyla dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma sırasında evinde ruhsatsız tabanca ile fişekler bulundu.
Belçika'da yaşayan R.Y., yaklaşık 7 yıldır tanıdığı ilkokul öğretmeni S.Ç.'nin kendisini sahte tapuyla yaklaşık 450 bin avro dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında ilçedeki bir ilkokulda görev yapan S.Ç., 6 Mart'ta gözaltına alındı. S.Ç.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 7 Mart'ta adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.