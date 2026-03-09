Haberler

Öğretmen dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir öğretmen, yurt dışında yaşayan tanıdığını sahte tapuyla dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma sırasında evinde ruhsatsız tabanca ile fişekler bulundu.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde öğretmen S.Ç., yurt dışında yaşayan tanıdığının dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.

Belçika'da yaşayan R.Y., yaklaşık 7 yıldır tanıdığı ilkokul öğretmeni S.Ç.'nin kendisini sahte tapuyla yaklaşık 450 bin avro dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında ilçedeki bir ilkokulda görev yapan S.Ç., 6 Mart'ta gözaltına alındı. S.Ç.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 7 Mart'ta adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
