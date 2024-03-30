Öğretmen Akademileri kapsamında Bursa'da Kadim Mekanlar Akademisi'nde Ulu Cami gezisi yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlattığı vizyon projelerinden Öğretmen Akademileri çatısı altında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan 11 akademiden biri olan Kadim Mekanlar Akademisi kapsamında Ulu Cami gezisi yapıldı.

Bursa'da görevli öğretmenlerin başvuru yaparak kentin kadim mekanlarını profesyonel rehber eşliğinde gezdiği, koordinatörlüğünü Ümit Sadık Kurşun'un yaptığı akademinin ilk etkinliğinde, yaklaşık 50 öğretmenin katılımıyla Ulu Cami, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Orhan Külliyesi gezildi.

Orhan Parkı Koza Han giriş kapısında başlayan etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kokartlı turist rehberi tarihçi Faruk Kurt tarafından Hanlar Bölgesi ve Orhan Külliyesi'nin anlatımından sonra Ulu Cami'ye geçildi. Ulu Cami'nin içinde caminin anlatımı, hat yazılarının incelenmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

Akademi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim döneminde başlayan Öğretmen Akademileri ile duygu, düşünde ve davranışta güzeli arayan, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetinin aklıselim, kalbiselim, zevkiselim seslenişinin günümüze sunduğu çağrıya kulak verecek nesilleri yetiştiren çelebi öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.