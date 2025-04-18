Öğretmen Adaylarından Milli Eğitim Bakanlığı'na Atama Talebi

(ANKARA) -"2024 KPSS Öğretmen Atama Mücadele Platformu", Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, öğretmen atamasında açıklanan sayının artırılmasını talep etti. Açıklamada, "Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talebimiz, ücretli öğretmenlik uygulamasının bir an önce sona erdirilmesidir. 87 bin ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu öğretmen atanmalıdır. Atamalar yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmalıdır. Eğitim sistemimiz, geçici çözümlerle değil, kalıcı politikalarla güçlendirilmelidir" denildi.

"2024 KPSS Öğretmen Atama Mücadele Platformu"na bir grup atanmayı bekleyen öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ömer Özyavuz ve Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu üyesi Doğan Dağdelen destek verdi.

Öğretmen adayları, "Emeğimizin hakkı 15 bin değil", "Öğretmenlerin itibarını geri verin", "Bir miktar atamayı kabul etmiyoruz", "Ücretli öğretmenliğe hayır", "15 bin yetmez" yazılı pankartlar taşıdı.

"2024 KPSS sonrasında açıklanan yalnızca 15 bin öğretmenlik ataması, eğitim sistemine büyük zararlar vermekte"

Mağdur öğretmenler adına yapılan açıklamada, "Öğretmenlik mesleğinin itibarı için adalet istiyoruz. Türkiye' de eğitim sisteminin temel taşı olan öğretmenler, son yıllarda ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. 2024 KPSS sonrasında açıklanan yalnızca 15 bin öğretmenlik ataması ve ücretli öğretmenlik adı altındaki güvencesiz istihdam modeli hem öğretmen adaylarına hem de eğitim sistemine büyük zararlar vermektedir. Hem de öğretmenlerimizin itibarını ciddi olarak tartışmaya açmaktadır" denildi.

"2024 itibarıyla atanmayı bekleyen öğretmen sayısı ise yaklaşık olarak 600 bin"

2023 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de resmi öğretmen açığının 109 bin olduğu ve ücretli öğretmenler ile birlikte bu sayının 200 bini geçtiği hatırlatılan açıklamada, "2024 KPSS ile açıklanan öğretmen sayısı sadece 15 bin kişi. Bu oran toplamda sadece yüzde 2,5'a tekabül etmektedir. 2024 itibarıyla atanmayı bekleyen öğretmen sayısı ise yaklaşık olarak 600 bindir" ifadelerine yer verildi.

"Ücretli öğretmenlerin çoğunda pedagojik formasyon veya alan uzmanlığı aranmamaktadır"

585 bin öğretmen adayının bir yıl daha beklemek, milyonlarca öğrencinin ise öğretmensiz ya da ücretli öğretmenlerle eğitim görmek zorunda bırakıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2024 yılında ücretli öğretmen sayısı yaklaşık 90 bin. Ücretli öğretmen maaşları ayda 10 - 13 bin lira arasında değişmekte. Güncel asgari ücret ise 22 bin lira. Ücretli öğretmenler yaz tatilinde maaş almamakta, ders saatine göre ücret almaktadır. Bu nedenle ücretli öğretmenlerin gelirleri, çoğunlukla asgari ücretin yüzde 40-50 altında kalmaktadır. Ücretli öğretmenlerin çoğunda pedagojik formasyon veya alan uzmanlığı aranmamaktadır. Öğrenciler her yıl değişen, deneyimsiz ve geçici öğretmenlerle eğitim almak zorunda bırakılmaktadır. Ücretli öğretmenliğin eğitime verdiği zararlar ise eğitimde süreklilik eksiği ve kalite düşüşüdür.

Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talebimiz, ücretli öğretmenlik uygulamasının bir an önce sona erdirilmesidir. 87 bin ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu öğretmen atanmalıdır. Atamalar yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmalıdır. Eğitim sistemimiz, geçici çözümlerle değil, kalıcı politikalarla güçlendirilmelidir. Öğretmenlerine değer vermeyen bir ülke, geleceğini asla inşa edemez. Biz ataması yapılmayan öğretmenler olarak adalet, liyakat ve eğitimde kalite için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."