Öğrencilerin karne heyecanı Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İhsan Tekin İlk ve Orta Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İhsan Tekin İlk ve Orta Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Kaymakam Pişkin, 'Hedeflerinizi yüksek tutun. Lise hayatınızda geleceği daha çok merak eden kurgulayan gençler olun. 'Başaramayacağız.' kelimesine hayatınızda yer vermeyin." dedi. İlçe protokol üyeleri öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yalıhüyük Yalıhüyük İlkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu Lisesinde düzenlenen karne programında öğrencilere karnelerini Kaymakam İbrahim Yazıcı, Jandarma Komutanı Servet Urhan ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kandırmaz verdi. Yazıcı, Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, iyi tatiller diledi. AA / Fatih Atalay - Güncel Mehmet Tutal Deniz Pişkin Seydişehir Orta Güncel Haberler

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