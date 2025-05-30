Öğrencilere Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı

Öğrencilere Taciz İddiasıyla Gözaltına Alındı
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Kartal'da İETT otobüsünde iki öğrenciye fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, otobüsten indirilmeyerek gelebilecek olumsuzluklara sebep oldu. Gözaltına alınan zanlının daha önce suç kayıtları bulunduğu öğrenildi.

KARTAL'da İETT otobüsünde iki öğrenciye fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, otobüsten indirilmedi. Polise ihbarda bulunulması üzerine şüpheli sinirlenerek kendini tokatlamaya başladı. Otobüste küfürler eden şüpheli, şoföre ve yolculara da saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen ve 3 suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Soğanlık Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Mumcu-Yakacık seferini yapan 134 YK hat numaralı İETT otobüsünde bir kişi, kardeş olan öğrenciler E.E. (17) ve B.E.'ye (17) fiziksel tacizde bulundu. Bunun üzerine 2 öğrenci otobüste çığlık atarak taciz edildiklerini söyledi. Sesleri duyan şoför otobüs kapılarını kilitleyerek şüphelinin araçtan inmesine izin vermedi. Ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.

ŞOFÖRE SALDIRDI KENDİNİ TOKATLADI

Otobüsten inmek isteyen şüpheli, kapı açılmayınca şoförle tartıştı. Hakkında şikayet olduğunu söylemesi üzerine şüpheli, otobüs şoförüne de saldırdı. Sinirlenen şüpheli ardından defalarca kendini tokatladı. Otobüsün kapısı açılmayınca küfür etmeye başlayan şüpheli, bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen şüpheli Doğuş Ş.'nin (47), bir su deposunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Poliste 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Aile içi şiddet' suçlarından kaydı bulunan Doğuş Ş.'nin ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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