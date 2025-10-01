Öğrencilerden Filistin'e Destek: 'Her Yola Başvuracağız'

Filistin'e destek vermek üzere birleşen öğrencilerden oluşan "Students for Gaza" isimli grubun üyesi Despina Çanga, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere bir saldırı olması halinde, gemilerdeki insanları korumak için her yola başvuracaklarını kaydetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen genel grev kapsamında "Students for Gaza" isimli grup, parlamento binası önünde Filistin'e ve Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı içeren bir pankart açtı.

Pankartta "Tüm gözler filoda. Dayanışma kazanacak." yazısı yer aldı.

Eylemi gerçekleştiren öğrencilerden Çanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye giden aktivist dostları için endişeli olduklarını belirtti.

Çanga, "Arkadaşlarımız şimdi gemilerle ablukayı kırmak üzere Gazze'ye yaklaşıyorlar, insani yardım da Gazze'ye yaklaşıyor. Biz de 'Students for Gaza' ekibi olarak bu nedenle Sintagma Meydanı'ndayız. Tüm Yunanistan'dan Filistin halkına destek vermek isteyen öğrenciler olarak bu grubu oluşturduk. Biz de sesimizi Küresel Sumud Filosu'nun ve tüm dünyadaki öğrencilerin sesleriyle birleştiriyoruz. Gemilere bir saldırı olması halinde, gemilerdeki insanları korumak için her yola başvuracağız. Zira bu son saatler çok kritik." dedi.

İnsani yardımın Gazze'ye ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Çanga, "Herkesi, gözlerini dört açarak Küresel Sumud Filosundaki gemilere, Gazze Şeridi'ne bu denli yaklaşmış ablukayı kırmaya çalışan kişilere çevirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Çanga, öğrenciler olarak kendi üniversitelerinde İsrail üniversiteleri ile işbirliğini engellemeye yönelik çalışmalar da yapacaklarını belirterek "Mümkün olduğunca güçlü bir şekilde 'Filistin'e özgürlük' diye haykıracağız." ifadelerini kullandı.