Akranlarının şiirlerinden oluşan kitabın geliri 10 yaşındaki DMD hastası öğrenciye

ERZURUM Kültür Kurumu İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Sunay Çaykesen'in öncülüğünde şiir kitabı çıkardı. Şiirleri 'Benim Hayalim Benim Dünyam' kitabında toplanan öğrenciler, elde edilecek geliri DMD hastası Ahmet Sami Yıldırım'a (10) bağışlayacak.

Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu'nda geçen yıl Türkçe dersinde 'Benim Hayalim Benim Dünyam' diyerek hayallerini hikayelere döken öğrenciler, bu eğitim öğretim yılında da şiir kitabı çıkardı. Sınıf öğretmeni Sunay Taşkesen'in öncülüğünde 2-C sınıfı öğrencileri, çeşitli konularda şiir yazdı. Öğrencilerin çevre başta olmak üzere çeşitli konularda yazdığı 26 şiir, 'Benim Hayalim Benim Dünyam' isimli kitapta toplandı.

İMZA GÜNÜ DÜZENLENDİ

2'nci sınıf öğrencileri, şiir kitapları için imza günü düzenledi. Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okul yönetimi, öğretmen ve velilerin katıldığı imza gününde, çocuklar kitapta yer alan şiirlerinin altını imzaladı. Okul salonundaki etkinlikte çocuklara kitap imzalatan davetliler, DMD hastası Ahmet Sami Yıldırım için kurulan standa da bağışta bulundu.

'ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM'

Geçen yıl 1'inci sınıfa başlayan öğrencileriyle hikaye kitabı yazdıklarını söyleyen sınıf öğretmeni Sunay Çaykesen, "Benim Hayalim Benim Dünyam isimli projemize, bu yıl şiir kitabıyla devam ettik. Kitabımızda öğrencilerimiz hayallerini umutlarını sevinçlerini anlattı, kendilerini ifade ettiler. Bizler de bu kitabın sayfalarını çevirirken, şiirlerin her bir mısrasında onların iç dünyasını tanıma fırsatı bulacağız. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Çaykesen, öğrencilerinin DMD hastası olan bir öğrenciye de yardımcı olacaklarını söyledi.

'YARDIMLAŞMA DUYGUSUNUN PEKİŞMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Öğrencileri duyarlı ve anlamlı çalışmaları için tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin merkezinde olan bir çalışma. Çocuklara yazma becerisi, yazdığını anlama, anlamlandırma; bu becerinin geliştirilmesi önemli. Sadece yazma becerisi yönüyle çok değerli kıymetli. Çocuklarımızın toplumsal meselelere duyarlılığı, kendilerini bu yönde geliştirmeleri, dayanışma yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi de çok önemli" ifadelerini kullandı.

