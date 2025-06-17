Öğrencilerden Ayağı Kesik Horoz İçin Protez

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler, ayağını kaybeden horoz için protez yaptı.

Çubuk BİLSEM'de yürütülen "Küçük Adımlar, Büyük Umutlar Projesi" kapsamında öğrenciler, merkezin bahçesindeki kümeste yaşayan ve civcivken ayağı kopan horoza protez yapmak için çalışma yürüttü.

Öğrenciler, Bilişim ve Tasarım Öğretmeni Özgün Devrim rehberliğinde önce horozun fiziksel durumunu analiz etti, ardından ayak yapısına uygun tasarımlar geliştirerek 3D yazıcılarla protez üretti.

Projede kullanılan RTV2 adlı biyouyumlu silikonla üretilen protezin tasarımı, horozun hareketlerini rahatsız etmeyecek şekilde yapıldı. 8 gün boyunca gözlem altında tutulan hayvanın proteze alıştığı görüldü.

Öğretmen Devrim, AA muhabirine, bahçedeki kümeste ayağı olmayan horozun bundan dolayı zorluk yaşadığını söyledi.

Horoza protez hazırlamak için çalışma yaptıklarını belirten Devrim, "Protez ayak tasarımıyla yola çıktık, farklı modelleri test ettik. Biyouyumlu silikon malzeme kullanarak ayağı rahatsız etmeyecek şekilde protez ürettik. Denemeler sonucunda horozumuz proteze alıştı." dedi.

"Şimdi daha iyi beslenebiliyor, oynayabiliyor"

Öğrenci Emir Öztürk de horozun sol ayağının olmadığını görünce çok üzüldüklerini dile getirdi.

Horoza protez hazırladıklarını ifade eden Öztürk, "Şimdi daha iyi beslenebiliyor, oynayabiliyor. Horozumuz da mutlu biz de mutluyuz." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Azra Duru Şahin ise çeşitli denemelerden sonra pes etmeyerek işe yarayan bir model bulduklarını dile getirdi.

Protez sayesinde horozun artık sorun yaşamadığını anlatan Şahin, "Bu, bizim için büyük mutluluk kaynağı." ifadesini kullandı.

Çubuk BİLSEM Müdür Yardımcısı Yener Özoğuz da projenin eğitimde uygulamalı bilimin önemi açısından örnek model olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Her ne kadar horozumuz için küçük bir adım gibi görünse de öğrencilerimizin bilimsel süreci deneyimlemeleri, sosyal sorumluluk geliştirmeleri açısından büyük kazanım oldu. Amacımız zaten toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmek."