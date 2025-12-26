Haberler

Lisede öğrencilerin Atatürk hassasiyeti

Kocaeli'deki GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan sosyal deneyde, yere konulan Atatürk portresi öğrenciler tarafından düzeltilerek yükseğe konuldu. Öğrencilerin bu duyarlılığı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'de, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sosyal deney için yere konulan Atatürk portresi öğrenciler tarafından düzeltildi, bulunduğu yerden kaldırılarak yükseğe konuldu. Öğrencilerin hassasiyeti, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dilovası ilçesindeki GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hassasiyetini ölçmek amacıyla sosyal deney gerçekleştirdi. Deney kapsamında Atatürk portresi okul içinde merdivenin yanına yatay ve duvara yaslı şekilde yere bırakıldı. Durumu fark eden öğrencilerden biri portreyi düzeltti, diğeri portreyi yerden kaldırdı. Başka bir öğrenci ise portreyi yerden alarak daha yükseğe koydu. Öğrencilerin gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
