Öğrencilerden Atatürk İçin Fidan Dikme Etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 81 ildeki okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, Atatürk ve vatan sevgisine ilişkin mesajlarını yerleştirdikleri fidanları toprakla buluşturdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca tüm illere gönderilen yazı doğrultusunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi.

MEB'e bağlı okullar tarafından tüm eğitim kademelerinde öğrenci, öğretmen ve velilerin gönüllü katılımı esas alınarak "Atatürk'ten İlhamla Yeşil Vatan" sloganıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler öncesinde okullarda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında bayraklar yarıya indirildi. "Doğayı korumanın vatanı korumak" olduğu vurgulanan etkinliklerde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartlarını, diktikleri fidanlara yerleştirdi.

Etkinliklere aileleriyle katılan minik öğrenciler, küreklerle toprağı kazarak fidanları yerleştirdi, ardından Atatürk'ün fotoğraflarını, "Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir" ve "Çevreyi korumak aklın gereğidir" sözlerinin yazılı olduğu kartları fidanlara astı.

"Diktiğimiz ağaçlar senin gibi ölümsüz olsun", "Emanetin emin ellerde", "Ata'mı seviyorum" yazılı kartların fidanları süslediği etkinliklerde bazı öğrenciler ise Atatürk'e yazdıkları mektupları, toprakla buluşturdukları fidanlara yerleştirdi.

Bir öğrenci de Atatürk sevgisini, "Atatürk'ü sevgiyle anmak için bugün bir fidan dikiyoruz. Her fidan, Atatürk'ün bize bıraktığı yarınlara olan umududur." sözleriyle kaleme alarak fidanını toprakla buluşturdu.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı etkinliklerde, "yeşil vatan"ın korunmasının önemine dikkati çekildi, şiirler ve Atatürk marşları okundu.

Etkinlikler, dikilen fidanlara can suyu verilmesi ile sona erdi.

Vatan sevgisi, saygı ve sorumluluk gibi değerlerin içselleştirilmesi amaçlandı

Öğrencilerin doğa sevgisini ve sorumluluk bilincini yaşayarak kazanmalarının amaçlandığı fidan dikimi etkinlikleriyle doğayı koruma bilincinin yanı sıra vatan sevgisi, saygı, vefa ve sorumluluk gibi değerlerin içselleştirilmesi de hedeflendi.

Etkinliklerde, dikilecek her fidanın, değerlerin yaşatılması, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması idealinin simgesi olması da amaçlandı.