Şırnak-Askerlere atkı ve mektup gönderen öğrencilere teşekkür plaketi

ADANA'da Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ördüğü atkılar ve yazdığı mektuplar, Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlere ulaştırıldı. Tugay Komutanlığı, öğrencilere teşekkür plaketi gönderdi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde eğitim gören Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, askerlere moral vermek amacıyla atkı örüp mektup yazdı. Hazırlanan atkı ve mektuplar, 23 Şubat 2026'da Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na ulaştırıldı. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı tarafından yapılan açıklamada, gönderilen hediyeler nedeniyle memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürü, müdür yardımcıları, değerli öğretmenleri ve çok kıymetli öğrencileri; sizlerin samimi, sıcak ve içten yazdığınız mektuplarınız ile göz nuru ve el emeği ile hazırlamış olduğunuz mektup ve atkı kolilerinizi teslim aldık. Bu nazik düşünceniz personelimizi oldukça mutlu etmiştirö denildi.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Gönderilen hediyelerin ardından Tugay Komutanlığı tarafından okula teşekkür plaketi gönderildi. Plaketi teslim alan okul müdürü, askeri yetkililere teşekkür ederek, "Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na bu anlamlı plaketleri için teşekkür ediyoruz. Sergiledikleri bu nazik davranış bizi ve öğrencilerimizi çok mutlu ettiö dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı