İlkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar komandolara ulaştırıldı

Samsun Tekkeköy Kahyalı İlkokulu'ndaki öğrencilerin askerler için yazdığı mektuplar, Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda görevli personele ulaştırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Kalpler bir olunca mesafeler anlamını yitirir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Samsun Tekkeköy Kahyalı İlkokulu'ndaki öğrencilerin gönderdiği mektupların, Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda görevli personele ulaştığı, jandarma komandoların ise mektuplara aynı samimiyetle cevap verdiği belirtildi.

Videoda, mektup gönderen öğrencilerden 9 yaşındaki Baran'ın yazdıkları okunarak, şunlar kaydedildi:

"Kıymetli asker abim, ben 9 yaşındayım adım Baran. Bir gün ben de büyüyeceğim ve senin gibi asker olacağım. Bu yüce vatan için canımı hiç korkmadan siper edeceğim. Dağ, bayır demeden gece gündüz her türlü zorluğa göğüs gereceğim. Sevgili asker abim, Allah senin ve orada bulunan tüm asker abilerimin yardımcısı olsun. Dualarımız hep sizinle. Bizler biliyoruz ki, sizler gibi yürekli vatan evlatları olduğu sürece bu vatan bölünmez, bu şanlı al bayrağımız inmez. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'a emanet olun. Küçük kardeşiniz Baran."