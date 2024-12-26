Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret: 'Yalnız Değilsiniz' Projesi

Beyşehir ilçesinde öğrenim gören öğrenciler, yaşlı, hasta ve bakıma ihtiyaç duyanları ziyaret etti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Beyşehir Yurt Müdürlüğünce "Yalnız değilsiniz" temalı proje kapsamında ziyaret programı gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde yurtta kalan üniversite öğrencileri, manevi danışman ve eğitim sorumlularıyla yaşlı, hasta ve bakıma ihtiyaç duyanları evlerinde ziyaret etti.

Öğrenciler, moral, motive ve farkındalık için bir araya geldikleri büyüklerinin ellerini öpüp, sohbet etti.

Evlerinde kendilerini misafir eden aile ve yaşlılara teşekkür eden yurt müdürü Mustafa Songül, "Yaşına, rahatsızlığına rağmen güler yüzlü misafirperverlikleriyle öğrencilerimizin ve bizlerin duygu dolu anlar yaşamamıza vesile olan yaşlılarımıza Allah'tan sağlıklı ömür diliyoruz." diye konuştu.