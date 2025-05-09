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Öğrenciler Yaban Hayvanları Koruma Merkezini Ziyaret Etti

Öğrenciler Yaban Hayvanları Koruma Merkezini Ziyaret Etti
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Muş'tan gelen üniversite öğrencileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yaban hayatı, ekolojik denge ve doğa koruma hakkında bilgi edindi. Öğrenciler, tedavi altındaki yaban hayvanlarını inceledi ve bazılarını doğaya bıraktı.

Öğrenciler yaban hayvanlarını ve doğayı yakından tanıdı

VAN - Muş'tan gelen üniversite öğrencileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, yaban hayatı ve ekolojik denge hakkında bilgilendirildi.

Akademik danışmanları eşliğinde merkeze gelen öğrenciler, burada tedavi altında bulunan çeşitli yaban hayvanlarını yakından görme fırsatı buldu. Öğrenciler, yalnızca canlı hayvanları değil, merkezde sergilenen tahnit edilmiş (mumyalanmış) yaban hayvanlarını da inceleyerek türleri hakkında bilgi edindi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, öğrencilere merkezin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Yaban hayvanlarının doğadaki rolü, ekosistem üzerindeki etkileri ve ekolojik dengenin önemi üzerine bilgilendirme yapan Prof. Dr. Aslan, merkezin rehabilitasyon süreçlerinden de örnekler sundu.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, tedavisi tamamlanan bazı kuşları doğaya bırakarak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinliğin, gençlerin çevre bilinci kazanması ve doğa koruma konusunda farkındalıklarının artmasına katkı sağladığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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