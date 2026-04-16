Öğrencilerden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Önünde Eylem: "Yusuf Tekin İstifa Etmek İçin Daha Kaç Kişinin Yaşamını Yitirmesini Bekliyor"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Bir grup öğrenci, okullardaki şiddet olaylarına karşı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Açıklamada, "Biz Yusuf Tekin'in başını çektiği kamusal, bilimsel ve laik eğitimimize saldırılara karşı bir aradayız, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karşısındayız. Geleceğimizi karartanlara karşı kurtarılacak bir geleceğimiz olduğunu ve bunu Yusuf Tekin'e rağmen bizim kurtaracağımızı söylemek için buradayız. Yusuf Tekin istifa etmek için daha kaç çocuğun, kaç öğretmenin yaşamını yitirmesini bekliyor" denildi.

Bir gün arayla önce Şanlıurfa'da, ardından Kahramanmaraş'ta okullara yönelik düzenlenen silahlı saldırılara karşı tepkiler sürüyor. Yurdun pek çok bölgesinden eğitim sendikaları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ses yükseltiyor.

İstanbul'da da Sultanahmet'teki İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen öğrenciler, "Ölmeye değil, okumaya geldik" yazılı pankart açarak "Karanlığa teslim olmayacağız" ve "Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganları atıldı. Ada isimli lise öğrencisi, ihmallerden söz ederek şunları söyledi:

"Bu sistem bir çocuktan nasıl bir katil yaratabiliyor? Bir sekizinci sınıf öğrencisi, nasıl silah edinebiliyor? Bu silahla okula nasıl girebiliyor? Bizim sıra arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz nasıl böyle bir saldırı da hayatlarından oluyor? Sorulacak bir sürü soru var lakin bizlere verebilecekleri tek bir alnı ak, doğru cevap yok. Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz. Ne yarınları görebiliyoruz ne de bugünü kabullenebiliyoruz. Onlarsa izahı olmayan suçlarını ancak örtbas etmeye çalışabiliyor. Öğrencisini, öğretmenini okullarında korumaktan aciz kalan Yusuf Tekin, sıra arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin hesabını sormayalım diye rezilliğini örtebilecekmiş gibi okullardaki silahlı saldırıların haberlerine yayın yasağı getirdi. Lakin bizler, seyirci kaldıkları bu korkunç tablonun sorumlusunu da neden seyirci kaldıklarını da çok iyi biliyoruz. Bugün okullarımızda can güvenliğimiz olmamasının, yaralanmamızın, ölmemizin sorumlusu okullarımızı çetelerin, mafyaların, tarikatların eline bırakan iktidar."

"Gençlik hesabını soracak"

Bugün bizler okula giderken bu akşam eve dönebilecek miyim diye düşünüyorsak, öğretmenlerimiz sıra arkadaşlarımız okulda öldürülüyorsa bunun sorumlusu onlar. Biz çocuktan katil yaratan bu sistemi kabul etmeyeceğiz. Biz okullarımızda bu karanlık düzenin hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz. Biz, gençliğimizi çalmaya çalışan haramilerin saltanatına ne gençliğimizi ne geleceğimizi bırakmayacağız. Öğrencilerine, öğretmenlerine böyle bir sonu yaşatan bakan, o koltukta rahat rahat oturamayacak. Yusuf Tekin istifa edip yargılanmadan, AKP'nin karanlık düzeni son bulmadan bu mücadele son bulmayacak. Yayın yasağı da koysanız, paylaşımlara işlemde başlatsanız gençlik yine gelecek; dününde, bugününde, yarınında hesabını sizden soracak."

"Okullar sistematik olarak boşaltılıyor"

Öğrenci Sendikası adına konuşan Vehbi isimli öğrenci de okulların güvensiz olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Üniversite okusun yahut okumasın, gençler geleceksizlik korkusu içerisinde günlerini geçiriyor. Devlet okullarının içi sistematik olarak boşaltılıyor. Kamusal, bilimsel ve laik eğitim bu iktidar geldiğinden beri düzenli olarak saldırıya uğruyor, her bir kamu eğitim alanı özelleştiriliyor. Tüm bunları bu rejimin adamı, arkamızda gördüğünüz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bakanı Yusuf Tekin yapıyor. Hem de pişkin pişkin sırıtarak, söyleyerek yapıyor. Gençliğin geleceksizleşmesinin baş sorumlusu olan kendisi liseden itibaren öğrencileri çalıştıran MESEM sistemiyle bunu yapıyor, okullarımıza tarikatları sokarak geleceğimizi bizden çalıyor. Bugün bir öğrencinin önüne konulan seçenekler bunlar. Geleceğinden, karnını doyurabileceğinden emin mi değilsin, gel seni çocuk yaşında sanayide çalıştıralım. Okula devam mı edeceksin, o zaman da gel okuluna giren tarikatlarla tanış."

"Eğitim yuvaları şiddetin yeri oldu"

Biz Yusuf Tekin'in başını çektiği kamusal, bilimsel ve laik eğitimimize saldırılara karşı bir aradayız, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karşısındayız. Geleceğimizi karartanlara karşı kurtarılacak bir geleceğimiz olduğunu ve bunu Yusuf Tekin'e rağmen bizim kurtaracağımızı söylemek için buradayız. Yusuf Tekin'in bakan olduğu bu eğitim sistemi böyle rezil bir hale gelirken ise eğitim yuvaları şiddetin ve ölümün yeri olmuş durumda. Yusuf Tekin istifa etmek için daha kaç çocuğun geleceksizlik kaygısıyla MESEM'lere girmesi ve iş cinayetlerinde öldürülmesini bekliyor? Yusuf Tekin istifa etmek için daha kaç okula saldırının olmasını bekliyor? Yusuf Tekin istifa etmek için daha kaç çocuğun, kaç öğretmenin yaşamını yitirmesini bekliyor?"

Kaynak: ANKA