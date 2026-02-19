İlkokul öğrencileri Almus Kaymakamı Çömen'i ziyaret etti

Tokat'ın Almus ilçesinde ilkokul öğrencileri Kaymakam Emre Çömen'i ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine, Hayat Bilgisi dersleri kapsamında kaymakamlık mesleğini öğrenmek amacıyla yaptıkları ziyarette öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yıldız eşlik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çömen, "Minik misafirlerimizin merakı, enerjisi ve güzel soruları bizleri çok memnun etti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın devlet kurumlarını yakından tanımaları ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri en büyük temennimiz. Nazik ziyaretleri için öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.