Öğrenciler Çubuk Turşu Atölyesi’nde Üretim Sürecini İnceledi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri, Çubuk Turşu Atölyesini ziyaret etti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Çubuk Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kurulan Çubuk Turşu Atölyesi'nde inceleme yaptı, turşu kurmayı öğrendi.

Öğretim Üyesi Dr. Velittin Çiftçi, öğrencilerin Çubuk turşusunun üretim sürecini yerinde görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Bu ziyaretle hem geleneksel üretimi tanıdılar hem de laboratuvar ortamında analiz yaparak bilimsel becerilerini geliştirdiler. Çubuk turşusunun Anadolu'ya tanıtılmasında da bir köprü görevi görüyoruz. Öğrencilerimiz, memleketlerine döndüklerinde bu lezzeti anlatacaklar." dedi.

Çiftçi, destekleri dolayısıyla Çubuk Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Öğrencilerden Yağmur Bodur ise turşu üretiminde birçok aşamayı yerinde gözlemlediğini ifade ederek, "Turşu fabrikasında fermentasyonu ve paketleme işlemini öğrendim. Makinede salatalıkların iğnelenmesini izledik, ayrıca vişne suyu üretimini ve depolama sürecini de gördük. Bizim için çok öğretici bir deneyim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İlker Mehmet Yiğit de Çubuk turşusunun lezzetine işaret ederek, "Turşunun paketleme, ambalajlama aşamalarını öğrendim. Geleneksel yöntemlerle yapıldığı için doğal ve kıtır bir tada sahip. Ben normalde her turşuyu sevmem ama Çubuk turşusunu çok beğendim." diye konuştu.