Öğrenciler Bayram Tıraşı Oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde tıraş yapıldı.

Tekkeköy ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kibarlar İlkokulu'na gönüllü olarak gelen Gökhan Topçu, öğrencilerin bayram tıraşını ücretsiz olarak yaptı.

Okul yönetimi ve öğrenciler, desteklerinden dolayı Topçu'ya teşekkür etti.