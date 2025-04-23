Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Öğrenciler 23 Nisan Bayramı'nı Yöresel Kıyafetlerle Kutladı

Öğrenciler 23 Nisan Bayramı'nı Yöresel Kıyafetlerle Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yöresel kıyafetlerle düzenledikleri gösterilerle coşkuyla kutladı. Törende şiirler okundu ve dans gösterileri yapıldı.

Antalya'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğrencileri, yöresel kıyafetlerle hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Muratpaşa ilçesindeki okulda bayram dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiir okudu.

Küçük öğrenciler, farklı yörelere ait giydikleri kıyafetlerle müzik eşliğinde dans gösterisi sundu. Öğrencilerin coşkulu gösterileri, katılımcıların beğenisini topladı.

Renkli görüntülerin oluştuğu tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anaokulu öğrencilerinin "vals" gösterisi ilgi çekti

Konyaaltı Belediyesi Toros Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklar da öğretmenleri eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve gösteri kıyafetleriyle yürüyerek bayram coşkusunu yaşadı.

Çocuklar, belediyeye ait spor sahasında gösteriler sundu.

Çocukların yaptığı "vals" izleyenlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.