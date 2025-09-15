Haberler

Öğrenci Servisi Uçuruma Yuvarlandı: 5 Yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir öğrenci servisi minibüsü uçuruma düşerek 4'ü öğrenci 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, uçuruma yuvarlanan öğrenci servisi minibüsündeki 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. 09 P 8270 plakalı öğrenci servisi minibüsü, sürücüsü A.D.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan düştü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlanan servis minibüsündeki 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü A.D. ile yaralanan E.D., M.G., E.Ş. ve Ş.T.Ç., ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
