Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ'de, oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak dahil 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde Bayrak, "Evladımı öldürdüler. Adalete güvendim. Allah'a havale ettim. Psikolojim bozuldu. İçim yandı" dedi.

Olay, 4 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Bayrak, 17 Ağustos'ta oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldüren Harun Kocaman'ın ağabeyi Hamza Kocaman'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Bülent Bayrak, yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki Hamza Kocaman'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, saçmaların isabet ettiği Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Bayrak ile kendisine yardım ettiği tespit edilen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli de tutuklandı.