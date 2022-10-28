Oğlunun başına vurduğu tava silah sayıldı

KAYSERİ'de tartıştığı oğlu E.Ü.'nün başına tava ile vurup, koluna tost makinesi atarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.Ü., 187 gün karşılığı 3 bin 740 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de tartıştığı oğlu E.Ü.'nün başına tava ile vurup, koluna tost makinesi atarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.Ü., 187 gün karşılığı 3 bin 740 TL para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın eyleminde kullandığı tost makinesi ve yemek tavasını silahtan saydı.

Olay, geçen yıl 18 Aralık'ta meydana geldi. A.Ü. ile bir işe girip çalışmasını istediği oğlu E.Ü. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Ü., oğlunun başına tava ile vurdu, ardından da koluna tost makinesi fırlattı. Şikayet üzerine A.Ü. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, söz konusu eylemde kullanılan tost makinesi ve tavayı, silahtan sayarak, sanık A.Ü.'yü, 'basit yaralama' suçundan 187 gün karşılığı 3 bin 740 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın önceki sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.