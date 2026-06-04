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Kavgayı ayırmaya çalışan annesinin ölümüne neden oldu (2)-

Kavgayı ayırmaya çalışan annesinin ölümüne neden oldu (2)-
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Şanlıurfa'da lise öğrencisi oğlu ile arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan anne, oğlunun pompalı tüfekle ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da lise öğrencisi oğlu S.A. (15) ile arkadaşı arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Heriman Altundağ (43) oğlunun ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla yaşamını yitirdi. Yaralanan S.A.'nın ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün gece saatlerinde, Haliliye ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencileri S.A. ile S.E., okul çıkışında tartıştı. Akşam saatlerinde cep telefonu üzerinden haberleşip buluşan taraflar arasında yine tartışma çıktı. Çocukların ailelerinin de dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Heriman Altundağ, oğlu S.A.'nın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Heriman Altundağ ile yaralanan oğlu S.A., çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Heriman Altundağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı oğlu S.A.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Heriman Altundağ'ın yaşamını yitirdiği oğlunun da yaralandığı kavganın cep telefonu kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yaşanan panik ve silah sesleri duyulduğu görüldü.

Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen Hikmet A. Fuat E. ve oğlu S.E.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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