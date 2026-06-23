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Of'ta yıl sonu şenliği düzenlendi

Of'ta yıl sonu şenliği düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesinde Cumapazarı ilkokulu ve ortaokulunda yıl sonu etkinlikleri kapsamında şenlik düzenlendi. Okul Aile Birliği desteğiyle oyun, yarışma ve gösteriler yapıldı, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes organize edildi.

Trabzon'un Of ilçesinde Cumapazarı ilkokulu ve ortaokulunda yıl sonu etkinlikleri kapsamında şenlik düzenlendi.

Okul Aile Birliğinin destekleriyle düzenlenen programda, çeşitli oyun, yarışma ve gösteriler yer aldı. İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına da kermes organize edildi.

Okul Müdürü Lokman Altun, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerin akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle donanımlı yetişmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, gösteriler ve yarışmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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