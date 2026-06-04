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Of'ta kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Of'ta kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
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Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay organizesinde okul bahçesinde düzenlenen kampanyaya, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaymakam Eşref Akça ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk de kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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