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Of'ta öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı

Of'ta öğrencilerin yıl sonu sergisi açıldı
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Trabzon'un Of ilçesinde öğrencilerin eğitim yılı boyunca hazırladığı çalışmaların tanıtıldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde öğrencilerin eğitim yılı boyunca hazırladığı çalışmaların tanıtıldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen sergide, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Muhasebe ve Finansman alanlarında eğitim gören öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, sergide emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da öğrencilerin yıl boyunca ortaya koyduğu emekleri, yetenekleri ve birbirinden değerli çalışmaları görmenin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, öğrencilerden eserler ve hazırlanan materyaller hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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