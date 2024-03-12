Of'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören organize edildi.

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Okul Müdürü Ali Cerrah'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler şiir okudu ve gösteri yaptı.

İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve davetliler katıldı.