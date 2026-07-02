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Of'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılı değerlendirildi

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Trabzon'un Of ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, DYK kursları, yaz dönemi çalışmaları, okul güvenliği ve eksiklikler ele alındı. Müdür Kabahasanoğlu, kazasız bir yıl geçirildiğini belirterek idarecilere teşekkür etti.

Trabzon'un Of ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), yaz dönemi çalışmaları, proje faaliyetleri, okul güvenliği ve eğitim ortamları ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının kazasız belasız tamamlandığını belirterek, öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Yaz dönemindeki DYK kurslarının verimli geçmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Kabahasanoğlu, okullardaki eksikliklerin giderilerek yeni eğitim öğretim yılına hazırlık yapılmasını istedi.

Kabahasanoğlu, idarecilerin izinlerini planlı kullanmaları gerektiğini de ifade ederek, "Okullar her daim açık olsun. Vatandaş geldiğinde işini görmeden geri dönmesin." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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