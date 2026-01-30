Haberler

Of'ta öğrenciler için tarih ve kültür gezisi düzenlendi

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde, OFİMDER tarafından düzenlenen tarih ve kültür gezisi programına 40 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve İstanbul'u ziyaret ederek tarihi ve kültürel yapıları keşfetme fırsatı buldu.

Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğince (OFİMDER) gerçekleştirilen programa 40 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
