Of'ta öğrenciler için tarih ve kültür gezisi düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde, OFİMDER tarafından düzenlenen tarih ve kültür gezisi programına 40 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve İstanbul'u ziyaret ederek tarihi ve kültürel yapıları keşfetme fırsatı buldu.
Trabzon'un Of ilçesindeki öğrencilere yönelik tarih ve kültür gezisi programı yapıldı.
Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneğince (OFİMDER) gerçekleştirilen programa 40 öğrenci katıldı.
Bilecik, Bursa, Çanakkale ile İstanbul'a giden öğrenciler, tarihi ve kültürel yapıları ziyaret etme imkanı buldu.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel