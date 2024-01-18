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Of İlçesinde İlkokul Öğrencileri Sinemada Animasyon Film İzledi

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Of İlçesinde bulunan İsmail Yıldırım İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte sinemada animasyon film izledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kış şenliği etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikle öğrencilerin keyifli bir hafta geçirmeleri ve sanatsal faaliyetlere katılmaları teşvik edildi.

Of ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, öğretmenleriyle sinemada animasyon film izledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez sömestir öncesi öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için okullarda "kış şenliği" adı altında etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Of İsmail Yıldırım İlkokulunun 2-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hatice Keleş ile Rize'deki bir sinema salonunda TRT yapımı "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" adlı animasyon filmi izledi.

Öğretmen Hatice Keleş, Milli Eğitim Bakanlığının ilk kez son haftanın çeşitli sosyal, kültürel, sportif etkinlikler değerlendirilmesi kararı aldığını belirterek, "Biz de öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler yaparak bugünümüzü sinemaya ayırdık. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Bu anlamda Bakanlığımıza, bizlere destek veren okul müdürümüze ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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