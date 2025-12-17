Haberler

Of'ta "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi

Of'ta 'Yerli Malı Haftası' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı. Programda okulun yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan geleneksel yiyecekler sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptı.

Trabzon'un Of ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen programda okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan yiyeceklerin sunumu yapıldı.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Ülkemiz son yıllarda yerli ve milli üretimde büyük atılımlar yaptı. Bundan sonra da çok daha güzel işler yapacağına inanıyorum." dedi.

Okul Müdürü Hüseyin Aygün de yapılan çalışmalar hakkında Kabahasanoğlu'nu bilgilendirdi.

