Haberler

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yasa dışı yollardan temin edilen 129 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız yabancı menşeili sigaraları haksız kazanç elde etmek amacıyla piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 6 elektronik sigara ile 129 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

Görüntüdeki isim: İrfan Can! Yaptığıyla maçın önüne geçti
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv

Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

Görüntüdeki isim: İrfan Can! Yaptığıyla maçın önüne geçti
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın

Fenerbahçe maçı sonrası söyledikleri görülmemiş cinsten
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede