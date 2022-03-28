Odunpazarı'dan çocuklara Tarihi Bölge gezisi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son olarak Ihlamurkent Mahallesinde bulunan Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezi, Odunpazarı Tarihi Bölgeye bir gezi düzenledi.

Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezinde gerçekleşen atölyelere katılan çocukların yer aldığı gezide, çocuklar Tarihi Bölgenin yanı sıra Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi ile Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesini gezdi. Çocuklar müzeleri gezerken, Odunpazarı Belediyesi yetkilileri çocuklara hem müzeler hem de Behramoğlu ve Talipoğlu hakkında bilgi verdi.

Yetkililerin anlattıklarını dinleyen çocuklar, müzelerde yer alan eserleri ise büyük bir merakla inceledi. Keyifle dolu bir gün geçiren çocuklar, kendilerine böyle bir olanak sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

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