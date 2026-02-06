Haberler

Ödüllü keman sanatçısı Laçin, mezarı başında anıldı

Ödüllü keman sanatçısı Laçin, mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MERSİN'de yaya yolunda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol (18), mezarı başında anıldı.

MERSİN'de yaya yolunda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol (18), mezarı başında anıldı.

İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak 2025'te Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Laçin Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri ve diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar'a yargılandığı Mersin 5'inci Ağır Ceza mahkemesi tarafından 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi. İtiraz üzerine dosya Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme ceza artırımında bulunarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne yükseltti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Laçin Akyol, defnedildiği Çiftlikköy Mezarlığı'nda kabri başında gözyaşları içinde anıldı. Anmaya anne Övül ve baba Mahmut Akyol, yakınları, sanatçılar, Laçin'in arkadaşları ve sevenleri katıldı. Dua okunmasıyla başlanan anmada lokma dağıtıldı. Anmaya katılanlar, Laçin'in mezarına çiçek bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar