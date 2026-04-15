Uluslararası festivallerden ödülle dönen "Keçi 501" belgeseli seyirci karşısında

'Keçi 501' adlı belgesel, Doğu Karadeniz yaylalarında çobanlık yapan Cengiz Taşçı'nın yaşamını anlatıyor. Evrim Çervatoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, birçok uluslararası festivalde ödüller kazanarak izleyicilerle buluştu.

Yönetmenliğini Evrim Çervatoğlu'nun yaptığı ve Doğu Karadeniz yaylalarında çobanlık yapan Cengiz Taşçı'nın yaşamını odağına alan belgesel, yaklaşık 4 yıllık gözlem sürecinin ardından hazırlandı.

Keçi 501, Moskova Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde En İyi Ses, St. Petersburg HIFF-HALO'da En İyi Belgesel ve En İyi İlk Oyunculuk, Belgrad Uluslararası Film Festivali ve İran Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde ise En İyi Belgesel ödüllerine layık görüldü.

Yunanistan ve Slovenya'daki festivallerde Jüri Özel Ödülü kazanan film, Antalya Altın Portakal, İsveç Film Ödülleri, Lulea ve Amsterdam ARFF Uluslararası Film Festivali'nde finalist olarak yer aldı.

İstanbul Film Festivali ve SİYAD Ödülleri En İyi Belgesel'de finale kalan Keçi 501, 30. Türkiye-Almanya Film Festivali ile 37. Münih Türk Film Günleri'nde özel gösterimlerle izleyiciyle buluştu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
