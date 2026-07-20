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ABD'de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti

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ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi (CAISI) Direktörü Chris Fall, 3 ay önce üstlendiği görevinden ani bir şekilde istifa etti. İstifa, Trump yönetiminin CAISI'nın standart belirleme çabaları sürerken gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi (CAISI) Direktörü Chris Fall'un görevinden istifa ettiği bildirildi.

Amerikan Axios haber platformunun, ABD Ticaret Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fall'un 3 ay önce üstlendiği görevinden istifa ettiği belirtildi.

Haberde "ani ayrılış" şeklinde nitelendirilen söz konusu istifayı, ABD Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Benno Kass'un doğruladığı aktarıldı.

Durumun, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin CAISI'nın standartları belirlemeye çabaladığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Fall, Nisan 2026'da CAISI Direktörlüğü görevini üstlenmişti.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki CAISI, yapay zeka sistemleri için test ve değerlendirme kapasiteleri geliştirmek ve standartları belirlemekten sorumlu olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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