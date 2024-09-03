ODTÜ'de 2024 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

ODTÜ'de düzenlenen 2024 yılı mezuniyet töreninde, yaklaşık 3 bin öğrenci diplomasını aldı.

ODTÜ Stadyumu'ndaki tören, mezun öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşü ile başladı. Bu yıl, 530 yüksek lisans ve 284 doktora mezunu diplomalarını almaya hak kazanırken, lisans programlarından, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden mezun olan 308 öğrenci dahil olmak üzere toplam 2 bin 720 öğrenci mezun oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 16 Ağustos 2024'te göreve başlayan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, mezun öğrencilere ve ailelerine hitaben konuşma yaptı.

ODTÜ'nün bilim ve inovasyonun merkezi bir kurum olduğunu dile getiren Yozgatlıgil, üniversitenin misyonunun yalnızca bilgi üretmek değil aynı zamanda bu bilgiyi insanlığın yararına kullanacak liderler yetiştirmek olduğunu anlattı.

Yozgatlıgil, mezunlara şu mesajı verdi:

"Sizler, ODTÜ'nün değerleriyle donanmış bireyler olarak Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir yanında karşılaşılmakta olan zorluklara çözüm üretecek güce sahipsiniz. Ülkemizin tam bağımsızlığı ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında sizlere büyük görevler düşüyor. Yenilenebilir enerji, gıda arz güvenliği ve iklim değişikliği gibi büyük zorluklarla başa çıkmak ve sağlık ile savunma sanayi teknolojilerinde küresel seviyede rekabet edecek bir düzeye ulaşmak için milli üretim kabiliyetlerimizi güçlendirmek, hem özgürlüğümüz hem de refahımız için kritik öneme sahiptir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi Türkiye'yi dünyanın en mamur ve medeni memleketler seviyesine çıkaracaklarını, milleti en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacaklarını ifade eden Yozgatlıgil, "ODTÜ'nün 75. yılı olan 2031 ve 100. yılı olan 2056 için birlikte oluşturacağımız ODTÜ75 ve ODTÜ100 vizyon projeleri, üniversitemizi geleceğe taşıyacak stratejik adımları içerecek." diye konuştu.

Bu doğrultuda hedeflerinin büyük olduğunun altını çizen Yozgatlıgil, altyapılarını çağın ihtiyaçlarına göre yenileyerek sürdürülebilir, yeşil ve dijital dönüşümünü tamamlamış bir üniversite olmayı amaçladıklarını anlattı.

Yozgatlıgil, "Kampüsümüzü, geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yapan, yenilikçi çözümlerle donatılmış bir yaşam alanı haline getireceğiz. 5G ve ötesi teknolojilerin, otonom sistemlerin ve ileri mobilite araçlarının günlük yaşamda aktif olarak kullanıldığı, akıllı enerji çözümlerinin ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştığı bir kampüs hedefliyoruz. Sizlerin de bu büyük hedeflerin gerçekleşmesinde katkılarınızı görmek bizler için gurur verici olacaktır." diye konuştu.

ODTÜ'yü birincilikle bitiren mezunlara diplomaları takdim edildi.

Rektör Yozgatlıgil, 2024 yılı mezunları arasında yer alması beklenirken erken yaşta hayatını kaybeden ODTÜ öğrencisi Teoman Mehmet Arslan'ın diplomasını ailesine takdim etti. Törende, vefat etmiş tüm ODTÜ öğrencileri anıldı.

Törende, üniversite birincileri Ali Yıldız ve Berke Bayrak birer konuşma yaparken, törene katılamayan Sema Betül Demirezen'in video mesajı paylaşıldı.

Öte yandan, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Ela Almeriç, kortej geçişi sırasında, avukat Kadir Yavuz'dan sürpriz evlilik teklifi aldı. Kortej yürüyüşünü bir süre durduran Yavuz'un yüzükle diz çökerek yaptığı evlilik teklifini Almeriç kabul etti.

Tören, 2024 mezunlarına bölüm öğretim üyeleri tarafından diplomalarının verilmesiyle son buldu.

Törende bazı öğrenciler, Rektör Yozgatlıgil'in konuşması sırasında protestoda bulundu.