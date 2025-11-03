Ödemiş'te Yer Fıstığı Hasadı Yapıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu bahçesinde yetiştirilen yer fıstığı anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımıyla hasat edildi.

Meslek yüksekokulunun Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Bölümü işbirliğinde yetiştirilen ürünün hasadı dolayısıyla program düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan tarımsal faaliyetlerin önemini anlattı.

Su sorununa dikkati çeken Erdoğan, "Bitki ürün yelpazesini değiştirerek, farklılaştırarak az su isteyen ürünlere nasıl yönlendirebiliriz, bunun düşüncesi içindeyiz." dedi.

Ödemiş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıddık Kaya da bu çalışmanın sadece bir tarımsal deneme değil, aynı zamanda bölgesel çeşitliliğin artırılması, üreticilerin gelirinin yükseltilmesi ve tarımsal potansiyelin genişletilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Ödemiş Anaokulu ve Ödemiş Hatipoğlu Mustafa Erdem İlkokul öğrencilerinin katılımıyla hasat gerçekleştirdi.