İzmir'deki yangında evini kaybetmişti; afet konutlarındaki yeni evi için gün sayıyor

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında evini kaybeden ve 'Mahşeri yaşamıştık' sözleriyle yaşadığı felaketi anlatan Cavit Özer'in, tamamlanma aşamasına gelen yeni eviyle yüzü güldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yangının ardından yapımına başlanan afet konutlarının ay sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl 2 Temmuz'da çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerdekiler için afet konutları yapımı hızla başlatılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet konutlarının teslimatının ay sonu itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale geldi. Yangından 1 ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni konutların temelleri atıldı. Hızla devam eden çalışmalar sonrası köy evleri 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak" ifadesine yer verildi.

'YANGINDA MAHŞERİ YAŞAMIŞTIK ŞU ANDA ÇOK SEVİNÇLİYİM'

Yangının hemen ardından 5 Temmuz 2025'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret etmişti. Bakan Murat Kurum'un bu ziyareti sırasında, 'Her şeyimiz gitti' diyerek gözyaşı döken mahalleli Cavit Özer'in (60) yüzü güldü. Evinin tamamlanmasına çok az kaldığını dile getiren Özer, "Yangından dolayı perişan olduk. Ama arkamızda devlet var. Bakanımız bizi ziyaret etti. Allah devletimize zeval vermesin, tekrar evimiz oluyor. Çok az bir işçiliği kaldı. İnşallah sağ selamet içeriye gireriz. Aynı zamanda inşaatın yapıldığı şantiyede çalışıyorum. Kendi evimizi birebir şahit olarak kendimiz yapıyoruz. Çok mutluyum. Yangın zamanı Allah kimseye göstermesin ama mahşeri yaşamıştık, şu anda çok sevinçliyim. Evlerimiz çok güzel oluyor" dedi.

'BAKANIM EVİMİZ OLDUĞUNDA BİZE ÇAY İÇMEYE GELSİN'

Bakan Kurum, yanan yerleşim yerlerini ziyaret ettiği sırasında "Evimiz yandı, biliyorsun değil mi?" diye seslenen Muzaffer Atıcı'nın (7) görüntülerini sanal medya hesabından paylaşmıştı. Bakan Kurum sanal medya hesabından son olarak ise "Yakında Üzümlü Köyü'ne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım" notunu düştü. Muzaffer Atıcı ise "Ben Bakan amcaya 'Bizim ev yandı. Biliyor musun? Bizim evimizi yapar mısınız' dedim. Bakan amcada 'yaparız' dedi ve söz verdi. Evimizi çok beğendim, mutluyum. Bakanımızın, evimize yerleştiğimizde bize çay içmeye gelmesini istiyorum" diye konuştu.

'EVİMİZİN ÇOĞU BİTTİ ÇOK MUTLUYUZ'

Üzümlü köyünde doğup büyüyen Muzaffer Atıcı'nın annesi Nihal Atıcı (34) da "Geçen sene 2 Temmuz'da yangın başladığı haberi geldi. Biz yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Sonra tedbir amaçlı evleri boşalttık. Ertesi güne kadar yanmış. Her taraf kül haline kaldı. Çok acı bir gündü, kötü anlar yaşadık. Ama Bakanımız Murat Kurum geldi ve bizi yalnız bırakmadı. 'Evlerinizi en kısa zamanda yapacağız' dedi. Senesi dolmadan da evleri yapmaya hemen başladılar. Evimizin çoğu bitti, çok mutluyuz. Hızlı bir şekilde evimiz yenilenmiş oldu. Biz yapmaya kalksak kim bilir ne zaman yaptırabilirdik ama bakanımız sağ olsun" dedi.

'DEVLETİMİZ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR'

İzmir'in Ödemiş ilçesinin Üzümlü Mahallesi Muhtarı Savaş Yıldırım da "2 Temmuz yangının yıl dönümüydü. Yangın Tosunlar'dan başlamıştı. O günlerden beri devletimiz gerekli çalışmaları yapıyor. İşler ilerliyor. Bazı biten evler var. Tosunlar köyünde bitmek üzere. Evleri yapılan mutlu oluyor. Ancak yangını Allah kimseye göstermesin. Sadece yanan mal veya giden eşya değil. İnsanları da derinden etkiledi. Hala 'Geceleri rüyalarımda hayvanlarım yanıyor. Evim yanıyor' diyen insanlar var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı