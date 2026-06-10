Ödemiş'te vidanjör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde vidanjör ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde vidanjör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karadoğan Mahallesi yolunda, Niyazi U. (26) yönetimindeki 34 MNR 174 plakalı vidanjör ile Veysel K. (60) yönetimindeki 35 ZFC 40 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Veysel K. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp