Ödemiş'te Otomobilin Elektrikli Motosiklete Çarptığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada, aralarında hamile kadın ile 3 çocuğun da olduğu 7 kişi, yaralandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada, aralarında hamile kadın ile 3 çocuğun da olduğu 7 kişi, yaralandı.

?Kaza, saat 01.00 sıralarında Ödemiş- Ovakent Mahallesi kara yolunda meydana geldi. Ovakent'ten Ödemiş yönüne giden E.K. (36) yönetimindeki 35 UJD 87 plakalı otomobil, aynı yöne giden Suriye uyruklu A.M.'nin (28) kullandığı elektrikli motosiklete çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki A.K. (30), İ.K. (3), S.K. (10) ve elektrikli motosikletteki A.M., B.F. (28) ve H.M. (2) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. ile H.M., A.K., İ.K. ve S.K. buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.